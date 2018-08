Van automonteur in Syrië tot bakker in de Achterhoek

DOETINCHEM - Bij de Arabische bakkerij van Sherif Behnasi in Doetinchem worden statushouders opgeleid tot bakker. En met succes, want verschillende vluchtelingen hebben inmiddels ergens anders een betaalde baan gevonden.

De Egyptische Behnasi van Juni Trans werkt in het project samen met veel vrijwilligers, maar ook met Laborijn, een organisatie die statushouders en andere mensen met een uitkering begeleidt naar werk. Volgens Laborijn werkt 'Broodnodig', zoals het project heet, erg goed.

Iedereen is welkom

Juni Trans maakt en verpakt Arabische broden -een soort wraps- die worden verkocht bij verschillende winkels in Nederland. Bij Behnasi leren de statushouders niet alleen brood bakken. Ze leren ook onze taal en de Nederlandse regels.

'Ze leren dat ze op tijd moeten komen, hoe ze hygiënisch en veilig moeten werken, maar ook omgaan met machines', vertelt Behnasi. Momenteel zijn er alleen Syriërs aan het werk in de bakkerij, maar iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt is welkom.

Volgens directeur Betty Talstra van Laborijn helpt Broodnodig om weer mee te doen met de maatschappij: 'En dat willen we allemaal. Je leert in een vertrouwde omgeving het vak en de taal en bouwt ook een netwerk op wat uiteindelijk kan helpen bij het vinden van een betaalde baan.' Want dat is het doel. Inmiddels is een aantal 'bakkers' al uitgestroomd naar betaald werk. 'Dat hoeft niet in een bakkerij te zijn, dat kan van alles zijn. Dit helpt ze alleen op weg.'

Trots

Omar Alshaar heeft het naar zijn zin als bakker bij Juni Trans. In Syrië was hij automonteur, maar in Nederland kan hij daar moeilijk werk in vinden. Inmiddels spreekt hij al een aardig woordje Nederlands. 'We hebben les en praten veel. Dan gaat het leren van de taal makkelijker.'

Volgens Sherif Behnasi zijn de meeste statushouders ook trots op hun werk bij de bakkerij: 'Ze nodigen soms familie en buren uit om hier te komen kijken. Ik denk dat dat heel goed is. Mensen hebben soms een negatief beeld van vluchtelingen. Hier kunnen ze zien dat ze goede dingen doen.'