Gelderse ChristenUnie: 'Wolf op voorhand niet doodschieten'

EDE - De Gelderse ChristenUnie is niet voor het doodschieten van de wolf, verklaart fractievoorzitter Pieter Plug maandag in een persverklaring. Dit in tegenstelling tot de Gelderse CDA-fractie die doodschieten van de wolf bepleit.

Het CDA twijfelt of de wolf past in het Nederlandse landschap. Omdat er dit jaar al 134 schapen zijn gedood door de wolf, ten opzichte van 21 vorig jaar, pleit het CDA voor beheersmaatregelen. Volgens de Gelderse ChristenUnie is dit zeer opmerkelijk.

In oktober 2017 liet de toenmalige CDA-gedeputeerde in De Gelderlander nog weten blij te zijn met de komst van de wolf. 'Het betekent dat de natuur er zo goed aan toe is, dat de wolf hier kan leven.' De uitspraak staat volgens de ChristenUnie haaks op het huidige standpunt om wolven dood te schieten.

'Ganzen en zwijnen veroorzaken meer schade'

De ChristenUnie-fractie pleit al jaren voor een realistisch en natuurlijk faunabeheer in Gelderland. 'Uit cijfers over 2017 blijkt dat schade die de wolf veroorzaakt in schril contrast staat met de schade die wordt veroorzaakt door de gans, mees, smient, het wild zwijn en de das', stelt de fractievoorzitter.

De partij hoopt op een discussie over de beste vorm van faunabeheer. Die moet volgens hen starten bij de draagkracht van een gebied. De vraag hoeveel schade en natuurlijke sterfte door voedseltekorten geaccepteerd worden.

Daarnaast is het volgens de ChristenUnie veel belangrijker dat de provincie Gelderland zich sterk maakt om grondeigenaren tegemoet te komen. Zo stelt zij dat het het voor agrariërs makkelijker en goedkoper moet worden om wildschade te kunnen opgeven en financiële steun te vragen.