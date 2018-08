Zeldzame slingeraap geboren in Apenheul

APELDOORN - In de Apeldoornse Apenheul is een zeldzame aap geboren. Moeder Choco bracht een jonge Colombiaanse slingeraap te wereld. Er wordt nog een mooie naam voor het jong gezocht.

'Ze leven vooral in Oost-Panama en West-Colombia. Daar is hun voortbestaan ernstig in gevaar. Steeds meer stukken van hun leefgebied verdwijnen door boskap', zo schrijft de Apenheul. Het park is aangesloten bij een fokprogramma voor dit specifieke ras slingeraap.

35e keer

Het is niet de eerste keer dat het beschuit met muisjes uit de kast kan in Apeldoorn. Dit jaar zijn er al 35 kleine aapjes geboren. In totaal gaat het om twaalf verschillende soorten.