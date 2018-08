Basel-trainer kent kwaliteiten Vitesse en waarschuwt zijn ploeg

BAZEL - FC Basel is gewaarschuwd voor Vitesse, zo zei trainer Marcel Koller woensdagmiddag op de persconferentie. 'Ik ben optimistisch, maar we zullen zien of dat optimisme morgen ook in mijn elftal is.'

De trainer zag zijn ploeg zondag met 3-2 winnen van Sion, maar ook moeite hebben met het uithoudingsvermogen. 'We spelen nu drie wedstrijden in één week en de wedstrijden volgen elkaar snel op. Zaterdag hebben we alweer een wedstrijd. Daarnaast was het afgelopen zondag ook 30 graden en als je dan 90 minuten moet voetballen, raak je vanzelf wel vermoeid.'

Toch hoopt de coach dat zijn ploeg fit aan de aftrap verschijnt tegen Vitesse. 'We hebben enkele kleine blessures, het is nu nog even afwachten hoe zich dat ontwikkelt.'

'Vitesse is snel en speelt aanvallend'

Hoogstwaarschijnlijk speelt Koller in dezelfde opstelling als afgelopen zondag. Toen de trainer 4-4-2 speelde. Dat betekent dat Van Wolfswinkel weer in de spits staat én geen rechtsbuiten zoals vorige week donderdag, toen Basel in een soort 5-3-2 opstelling speelde. Vitesse kreeg toen veel kansen, maar uiteindelijk scoorde Van Wolfswinkel.

'Toch moeten we niet denken dat het nu al voorbij is. Vitesse speelt open en aanvallend, ze hebben snelle spelers en ook veel acties in huis', aldus de trainer. 'Voor ons is het dus zaak om zelf ook aan te vallen en te scoren, want we kunnen niet de 0-0 gaan verdedigen.'

'5-1, maar geen nieuwe kennis'

Vitesse won afgelopen zondag ruim, met 5-1 van FC Groningen. De Basel-trainer heeft de wedstrijd bekeken, maar heeft niet veel meer kennis opgedaan dan dat hij al had. 'Ze willen morgen ook winnen en ze zitten nu vol vertrouwen. Maar ik denk niet dat er veel verrassingen zullen zijn, want vorige week wilden ze ook winnen en hadden ze een hoop kansen in de eerste helft.'

Al met al gaat de trainer er wel vanuit dat Basel zich donderdag kwalificeert voor de play-off ronde in de Europa League. 'Ik ben optimistisch, maar morgen zal blijken of dat optimisme ook in mijn elftal te zien is.'