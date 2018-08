Fietsrouteboekjes door heel Europa aangeboden

VOORTHUIZEN - .

Heel wat jaren heb ik samen met mijn vrouw door heel Europa gefietst. Helaas is zij overleden. Met mooie herinneringen denk ik terug aan onze avonturen. Wij hebben in al die jaren wel 65 verschillende boeken met fietsroutes gekocht. Prachtige boeken voor routes in heel Europa zoals Praag, Wenen, Berlijn. Noem maar op.

Graag wil ik er andere mensen blij mee maken. Ik kan de boeken niet opsturen dus mocht u geïnteresseerd zijn of wilt u weten of ik een boek heb van een bepaald gebied dan kunnen we dat uitzoeken en bij mij komen ophalen.

In contact komen met Gerard kan door hieronder te reageren.