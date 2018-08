Vitesse aangekomen in Basel

BAZEL - De selectie van Vitesse is woensdagmorgen vertrokken naar Basel. De 20-koppige selectie is ging vanaf vliegveld Weeze.

'S-middags is eerst de persconferentie van FC Basel. Voor de Zwitsers komen trainer Marcel Koller en verdediger Silvan Widmer aan het woord.

Vertrek

De Vitesse-selectie, zonder de geblesseerde Hilary Gong en Arnold Kruiswijk, kwam in de middag aan en zal vanavond om 19.00 uur gaan trainen in het St. Jakob-Park in Basel, het stadion van FC Basel.

Vitesse op het vliegveld in Weeze. Foto: Vitesse

Voor de ploeg van Ricky van Wolfswinkel stond er vanochtend al een training gepland.

772 Vitesse-supporters reizen de Arnhemse ploeg achterna. Vitesse moet donderdagavond proberen een 0-1 achterstand goed te maken in de derde voorronde van de Europa League.