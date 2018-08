Dag 1: Vitesse traint in stadion FC Basel

BAZEL - De selectie van Vitesse is woensdagmorgen vertrokken naar Basel. De 20-koppige selectie is ging vanaf vliegveld Weeze.

Training in stadion

'S-avonds was de training van Vitesse in het St.Jakob-Park. Het stadion van FC Basel. De training was een kwartiertje openbaar voor de pers. Daarna moest iedereen weer naar binnen. De spelers vermaakten zich met een partijtje handbal.

'We kennen kwaliteiten Vitesse'

'S-middags is eerst de persconferentie van FC Basel. Voor de Zwitsers komen trainer Marcel Koller en verdediger Silvan Widmer aan het woord. Zij zeggen op te passen voor Vitesse. 'We kennen hun kwaliteiten, de wedstrijd is nog niet gespeeld.'

Later kwam Vitesse aan de beurt. 'De opdracht is helder, zo meldde Leonid Slutskiy en Jake Clarke-Salter. 'We moeten gaan scoren. En ook geen tegendoelpunt krijgen.' Slutskiy denkt dat er mogelijkheden zijn. 'Ik heb er vertrouwen in, na alle kansen vorige week.'

Vertrek

Voor de ploeg van Ricky van Wolfswinkel stond er vanochtend al een training gepland.

772 Vitesse-supporters reizen de Arnhemse ploeg achterna. Vitesse moet donderdagavond proberen een 0-1 achterstand goed te maken in de derde voorronde van de Europa League.