Gedetineerden mogen los tijdens 'bajesboogie'

ARNHEM - Gedetineerden van de P.I. Arnhem-Zuid, beter bekend als de Blue Band Bajes, kunnen binnenkort los op de muziek van Johnny Cash. De Arnhemse band Donnerwetter komt liedjes zingen van de legendarische zanger.

‘Er zit ontzettend veel muzikaal talent in onze gevangenis, samen met Donnerwetter starten ze een repetitietraject en op zaterdagmiddag 8 september is de grote première voor alle afdelingen’, aldus afdelingshoofd Fred Witjes. Het gaat om een samenwerking met poppodium Luxor Live, dat haar tiende verjaardag viert.

De Amerikaanse countrylegende Johnny Cash gaf optredens in gevangenissen, onder andere in de San Quentin State Prison en Folsom Prison.

'Luxor heeft doelgroepen vergeten'

‘Luxor Live is er voor elke Arnhemmer. Het blijkt echter dat we de afgelopen jaren enkele doelgroepen structureel vergeten zijn. Dit willen we goedmaken. De vergeten doelgroepen senioren, gedetineerden en honden en hun baasjes zijn als eerste aan de beurt’, zegt directeur Stefan Rebergen van Luxor Live met een knipoog.

Metal voor bejaarden

Naast de bajesboogie wordt er daarom ook een 'natte neuzen disco' voor honden en baasjes georganiseerd. 'De afgelopen tien jaar kwam er geen hond. Daar moet verandering in komen', aldus het poppodium. Ook senioren worden eindelijk bediend: metalband Heidevolk komt optreden. Dat gebeurt akoestisch en in een vertellende vorm.