Sint Walburgiskerk in Arnhem verkocht voor bijna één miljoen euro

ARNHEM - De oudste kerk van Arnhem is verkocht. De Sint Walburgiskerk is gekocht door een particuliere belegger voor bijna één miljoen euro.

Sinds 2013 is de kerk aan de eredienst onttrokken en daarom heeft het lokale parochiebestuur eerder dit jaar besloten om de kerk te verkopen. De vraagprijs voor de kerk was 950.000 euro, de koper heeft iets minder betaald voor het gebouw, laat makelaar Evert den Outer van Strijbosch Thunnissen weten. De exacte prijs wil de koper niet bekendmaken.

Wonen in de kerk

De koper wil de kerk ombouwen tot woonruimte. Of het zelfstandige appartementen of of kamers met gedeelde gemeenschappelijk ruimtes gaan worden is nog niet duidelijk. Den Outer: 'De koper gaat om tafel met een architect en ook monumentenwacht aangezien de kerk een monumentaal pand is.' Het is nog niet duidelijk op weke termijn de verbouwing gaat plaatsvinden.

Naast het kerkgebouw valt ook de omliggende grond en het verenigingsgebouw onder de verkoop. Het parochiegebouw blijft in gebruik als secretariaat en woning voor de pastoor en wordt niet verkocht.

Oudste kerk

De Sint Walburgiskerk is de oudste kerk in Arnhem en stamt oorspronkelijk uit 1315. De kerk is heel vroeger in gebruik geweest als gevangenis en wapenarsenaal tijdens het verbod op de katholieke godsdienst. Bij de Slag om Arnhem in september 1944 brandde de kerk geheel uit en kort na de oorlog werd de kerk weer herbouwd en zelfs uitgebreid.