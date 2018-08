Pasfoto met vergiet: mag niet

NIJMEGEN - Met een vergiet op je hoofd op een pasfoto, het mag niet. Dat heeft de Raad van State vandaag bepaald. De zaak werd aangespannen door Mienke de Wilde uit Nijmegen, aanhanger van de Kerk van het Vliegende Spaghettimonster.

Het pastafarisme is geen godsdienst of levensovertuiging, en dus is er geen uitzondering op het verbod op gezichtsbedekking mogelijk, aldus de hoogste rechter van Nederland.

In de regels voor pasfoto's staat dat het hoofd gedeeltelijk bedekt mag zijn, maar alleen om religieuze redenen, zoals een hoofddoek of een tulband. Dat was bij haar ook het geval, zei de vrouw, en ze stapte naar de rechter. Die wees haar eis af. Daarop ging ze naar de Raad van State.

Ook de Raad van State oordeelt nu dat het niet mag. 'Vanuit ons geloof is iedereen gelijk en op deze manier worden we niet gelijk behandeld', zei De Wilde eerder.

