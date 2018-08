Duidelijke beelden, maar nog geen aanhouding na mishandeling

NEEDE - Ondanks duidelijke camerabeelden hebben agenten een man die een winkelmedewerker mishandelde nog niet aan kunnen houden. De man sloeg op 25 mei toe aan de Oudestraat in Neede.

Eerder gaf de politie Berkelland al beelden vrij waarop de man onherkenbaar was gemaakt. 'De verdachte heeft ruim de tijd gehad zich te melden, echter is dit tot op heden nog niet gebeurd', schrijven agenten.

De man was tijdens zijn daad in gezelschap van een oudere dame, maar volgens de politie ging hij er na de mishandeling alleen vandoor.

Wat de precieze aanleiding was van het geweld, is onduidelijk. Mensen die de man kennen of iets hebben gezien wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.