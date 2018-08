'Met hartaanval op de bok', spoorloper is de schrik van machinist

'Je schrikt er echt enorm van. Een trein weegt enorm veel. De remweg is enkele honderden meters tot met een beetje pech zelfs een kilometer. Als er ineens iemand op je rails staat, is het enige wat je kunt doen vol in de remmen gaan en hopen dat het goed gaat. Je kunt niet uitwijken als een auto, vrachtwagen of bus', legt Bosveld uit.

'Hond uitlaten naast spoor'

'Een poosje geleden reed ik van Oosterbeek naar Arnhem. Een man was zijn hondje langs het spoor aan het uitlaten. Ik zette een remming in. Blijkbaar schrok hij dat ik aan kwam rijden. Maar in plaats van dat hij aan de kant ging, sprong hij het spoor op, want hij moest kennelijk naar de andere kant voor mijn trein langs. Gelukkig ging het goed', vertelt de machinist.

Machinist Ronald Bosveld over spoorlopen:

'Machinist met hartaanval'

'Het gebeurt heel vaak in de buurt van stations, vooral op overwegen. Bijvoorbeeld als er twee treinen de overweg naderen. De ene trein is dan voorbij en ze moeten die trein halen. Dus ze duiken snel onder de overweg door en dan komt er een andere trein aan. Met een machinist op de bok die een hartaanval krijgt.'

'Treinen kunnen 140 kilometer per uur rijden. Dat is 39 meter per seconde. Mensen schatten dat verkeerd in. Ze denken: het gaat nog wel. Ik kan nog wel even oversteken. Maar je zult maar struikelen, dan kom je niet meer weg', benadrukt Bosveld.