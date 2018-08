Vrouw loopt hoofdwond op bij aanrijding met vrachtwagen

HUISSEN - Een automobiliste is woensdagochtend gewond geraakt nadat haar auto door een vrachtwagen werd aangereden.

De vrouw zag op het kruispunt van De Geer en de Kamervoort in Huissen de van rechts komende vrachtwagen over het hoofd. De vrachtwagenchauffeur probeerde nog uit te wijken, maar was te laat. De personenauto belandde op twee wielen in het struikgewas.

De bestuurster van de personenwagen is met een grote hoofdwond met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de vrachtwagen kwam met de schrik vrij.

De politie onderzoekt de precieze toedracht van het ongeval.