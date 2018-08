Duizenden handtekeningen voor met slacht bedreigde Konikpaarden, D66 eist maatregelen

NIJMEGEN - Een petitie voor de Konikpaarden bij het Nijmeegse Waalstrand is inmiddels bijna 6000 keer ondertekend. Initiatiefnemer Mandy de Jong wil slacht voor de beesten voorkomen. 'De mens heeft het verziekt en nu zouden deze twee paarden erdoor naar de slacht moeten? Dit kunnen we niet laten gebeuren', zo schrijft ze.

Het gaat om twee Konikpaarden die op en rond het Waalstrand lopen. De wilde dieren zijn volgens Free Nature verstoten van de kudde omdat ze tam zijn geworden. De paarden worden regelmatig aangehaald of gevoerd door bezoekers van het strand. Inmiddels lopen de dieren daardoor zelf achter mensen aan. Dat leidde al eens tot een aanvaring en een schouderbeet.

Fokko Erhart van Free Nature vertelt: 'Deze paarden moeten snel worden weggehaald, maar herplaatsen is moeilijk. De dieren hebben veel ruimte nodig, zeker tientallen hectares. Een weiland met een stal is geen plek voor hen, want ze moeten dag en nacht buiten kunnen zijn, het liefst in een uitgestrekt natuurgebied en in gezelschap van andere konikpaarden.' Omdat herplaatsing moeilijk is dreigen de dieren geslacht te worden.

'Laat de dieren met rust!'

Op sociale media kwamen woedende reacties binnen op de plannen voor slacht. Ook D66 in Nijmegen is allesbehalve blij. 'Bezoekers moeten zich realiseren dat zij een natuurgebied betreden en zo de natuurlijke habitat van wilde dieren verstoren. We zijn te gast op het Waalstrand, en als gasten dienen we ons te gedragen: ruim je zooi op en laat de dieren met rust', schrijft raadslid Lusanne Bouwmans.

De partij van Bouwmans wil een specifiek deel van het Waalstrand bestemmen voor recreanten. 'Zodat dieren in de rest van het gebied in eigen rust en habitat kunnen leven', besluit ze.

