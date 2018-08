Rijnstate ziekenhuis wil 200 patiënten testen op bacterie

ARNHEM - Het ziekenhuis Rijnstate in Arnhem gaat tweehonderd patiënten vragen zich te laten testen vanwege twee besmettingsgevallen met de VRE-bacterie op de afdeling orthopedie.

Het gaat om mensen die in de afgelopen drie weken op die afdeling hebben gelegen of contact hebben gehad met patiënten daar. Het ziekenhuis neemt sinds maandag maatregelen om te voorkomen dat de riskante darmbacterie zich verspreidt.

De bacterie Vancomycine-Resistente Enterokok is ongevaarlijk voor gezonde mensen, maar bij zieke of ernstig verzwakte mensen kan de VRE-bacterie gevaarlijke infecties veroorzaken. De 'ziekenhuisbacterie' is ongevoelig voor behandeling met gebruikelijke antibiotica.

Patiënten die mogelijk besmet zijn geraakt krijgen een brief en thuistest toegestuurd. 'Als uit onderzoek blijkt dat iemand de bacterie bij zich draagt, is behandeling niet nodig, tenzij de bacterie een infectie veroorzaakt. De bacterie verdwijnt vanzelf weer uit het lichaam en geeft over het algemeen geen klachten', aldus het ziekenhuis.

Mensen die geen brief krijgen, maar wel opgenomen zijn geweest op deze afdeling in de genoemde periode, hoeven niets te doen: zij zijn niet in contact geweest met de bacterie en hebben geen kans op besmetting.

Het ziekenhuis heeft vaker gekampt met de hardnekkige bacterie. In 2017 raakten meer dan 140 mensen besmet.

