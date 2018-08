Steeds vaker vossen in Arnhem waargenomen

ARNHEM - Op social media komen steeds vaker meldingen van vossen in Arnhem. De dieren komen vanuit het groene gebied rond de stad de straten in.

Daar gaan ze op zoek naar muizen en andere kleine dieren. Ook hebben ze interesse in afval. Bewoners van onder meer De Laar en Malburgen hebben deze zomer de dieren waargenomen in de wijk.



Of het aantal vossen in de stad echt toeneemt, kan Natuurcentrum Arnhem niet bevestigen. Wel hebben onder meer kinderboerderijen te maken met de dieren. Zo moeten het pluimvee van Stadsboerderij Presikhaaf worden beschermd tegen de slimme beesten. Daar vlakbij leeft een vossenpopulatie.



Zijn vossen in de stad gevaarlijk voor mensen? Deskundigen stellen gerust. 'Het is waar dat de dieren soms ziektes bij zich kunnen dragen. Maar dat geldt ook voor bijvoorbeeld konijnen. Een ziekte als hondsdolheid is zeldzaam en komt nu in Nederland niet voor.'



Bovendien moet een dier eerst iemand bijten om dergelijke ziektes over te dragen. 'Wij hebben nog nooit gehoord van een vos die een mens heeft gebeten. De dieren zijn erg schuw, dus blijven ze meestal bij ons uit de buurt.'

Wel wordt afgeraden vossen te voeren: 'Dan worden ze niet langer schuw, maar nieuwsgierig.'