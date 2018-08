Tiny Forest: bos ter grootte van tennisbaan in Apeldoorn

APELDOORN - Apeldoorn is een van de twaalf Nederlandse gemeenten die een Tiny Forest (klein bos, red.) krijgt. Dat heeft het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) woensdag bekendgemaakt.

'Het is een bos ter grootte van een tennisbaan, tussen de 200 en 400 vierkante meter', laat Joline de Weerdt, regiodirecteur van het IVN, weten. 'Het moet minimaal tien jaar als minibos blijven bestaan.'

'Tiny Forest groeit snel'

'Ze komen op onontgonnen stukjes of in plaats van bestaande parken, die omgezet worden in bos. Normaal doet een bos er 100 jaar over om volwassen te worden, een Tiny Forest doet daar tien jaar over. Op zo'n klein stukje komen 600 bomen van 40 verschillende soorten. Dat maakt dat ze veel sneller kunnen groeien', legt De Weerdt uit.

'Kinderen in contact met natuur'

'Dat krijg je veel meer biodiversiteit, wateropvang en koelte. En belangrijker nog: een plek in de buurt of wijk waar kinderen kunnen spelen. Onze droom is dat ze als buitenlokaal gebruikt worden, want we vinden het heel belangrijk dat kinderen in contact komen met de natuur. En in die bosjes onderzoek gaan gaan doen en kijken hoe zo'n bos groeit.'

Maar waarom worden de Tiny Forests dan niet groter gemaakt? 'Het is belangrijk dat mensen toegang hebben tot de natuur. Hoe meer je van deze kleine bosjes hebt, hoe meer mensen dichter bij hun huis hebben', denkt de regiodirecteur van het IVN.

'Natuur is goed voor mensen'

'Natuur is goed voor mensen. Het is gezond. Het nodigt uit tot wandelen en bewegen. Het uitkijken op groen is prettig. En zeker nu in de laatste weken weten we alles van met hoe groen cruciaal is voor water en warmte in dorpen en steden. Dus daarom liever op meerdere plekken een Tiny Forest dan een bos op één plek in de stad', aldus De Weerdt.

Het IVN wil binnen drie jaar 100 Tiny Forests planten.