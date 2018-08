Pilot uitgebreid: Na Zetten ook een 'tienerschool' in Nijmegen

Een klas van de tienerschool in Zetten

NIJMEGEN - Er komen steeds meer 'tienerscholen'. Na Zetten komt er ook een school met '10-14 onderwijs' in Nijmegen. De nieuwe onderwijsvorm moet de overstap van de basisschool naar de middelbare school makkelijker maken.

Het Canisius College in Nijmegen gaat, net als elf andere scholen, tieneronderwijs aanbieden. De pilot van minister Arie Slob (Onderwijs) wordt daarmee uitgebreid van zes naar twaalf scholen. 'Ik wil deze scholen graag de ruimte geven om te ontdekken wat het beste werkt voor de leerlingen', aldus de minister.

'Op je elfde in een keurslijf'

Op dit soort scholen werken middelbare- en basisschool nauw samen en krijgen de kinderen les van docenten uit het primair en het voortgezet onderwijs.

In Zetten geven ze al één jaar 10-14 onderwijs. 'Als je elf jaar bent word je al in een keurslijf gedrukt. Het puberbrein is op die leeftijd ook nog niet volgroeid', zei Jos Schoenmakers, directeur van de Dr Lammerts van Bueren basisschool, eerder tegen Omroep Gelderland. Het uitstellen van de middelbare school zou de kinderen helpen bij een goede keuze voor vervolgonderwijs.

De pilot op het Canisius College start komend studiejaar.

Lees ook: Tienerschool moet brugpiepers handje helpen