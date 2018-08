Oproep in Dieren: 'stuur naaktfoto's'

Foto via Twitter: @rgoeli

DIEREN - 'Creativiteit zo op de vroege ochtend', noemt Robert het op Twitter. Op station Dieren is met klinkers de tekst 'send nudes' (stuur naaktfoto's red.) gemaakt. Naast de tekst vormen klinkers de vormen van een penis.

De actie verwijst naar het Belgische snapchataccount 'Gentstudent'. Via het sociale medium worden onder meer naaktfoto's gedeeld en verspreid. De oproep is dan ook duidelijk op het station van Dieren: stuur ze op!

Duizenden jongeren

'Er flitsen in een rotvaart tientallen blote borsten, konten en grappige huisdieren voorbij', schreef de Belgische krant Het Laatste Nieuws eerder. Mensen sturen een foto op naar het account, die het vervolgens weer deelt met al haar volgers. Zo komen de vaak pikante foto's in een klap bij duizenden jongeren terecht.

In Nijmegen was lange tijd een soortgelijk account actief onder de naam 'Nimmastudent'. Veelal seksueel getinte foto's van Nijmeegse studenten werden daarmee verspreid. Dat account is diverse malen offline gehaald.

Bestrating

Of de teksten op station Dieren lang blijven liggen is twijfelachtig. Stratenmakers hebben de klinkers nodig voor de bestrating van een stuk grond bij het station, zo is te zien op de foto.

Lees ook: Naaktfoto's studenten verspreid