Wijnbouw in Gelderland met bijna 40 procent afgenomen

GROESBEEK - Het aantal bedrijven met wijndruiventeelt in Gelderland is voor het negende jaar op rij gedaald. Waren er in 2008 nog 28 bedrijven met 58 hectare wijndruiven, op dit moment zijn dat nog 24 bedrijven met in totaal 36 hectare druivenranken. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Gelderland en Limburg zijn van oudsher de twee belangrijkste provincie voor de Nederlandse wijnbouw. Toch lijkt een deel van de sector zich te verplaatsen naar Noord-Brabant. In die provincie is een flinke groei zichtbaar.

Bedrijven groter

Gelderse wijnboeren zagen hun aandeel in nog geen 10 jaar met 38 procent afnemen. Ook in de wijnbouw is sprake van schaalvergroting. 'Een Nederlandse wijnbouwer had in 2017 gemiddeld 1,7 hectare landbouwgrond voor de druiventeelt. In 2003 lag het gemiddelde nog op 1,2 hectare per bedrijf', weet het CBS.

De koppositie is onze provincie al langere tijd verloren aan Limburg. Daar is sinds 2016 meer grond voor wijnbouw dan in Gelderland.

Goed wijnjaar

Wijnboeren in de provincie hebben in ieder geval een goed wijnjaar. Door de droogte en het enorme aantal zonuren hangen de druiven er perfect bij. Maar: de komende maanden zijn nog van levensbelang, waarschuwt een Achterhoekse wijnboer. 'We moeten nog zeker acht weken, misschien nog wel twaalf, er kan nog zoveel gebeuren. Of het echt een topjaar wordt, kan ik je op 1 november vertellen', aldus Paul Nieuwenhuis van Wijngaard Duetinghem 838 in Doetinchem.

