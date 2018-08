Deel dit artikel:











Nijmegen herdenkt slachtoffers Nederlands-Indië Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Het is vandaag 73 jaar geleden dat er officieel een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog in Azië. Japan gaf zich op 15 augustus 1945 over en daarmee kwam er een einde aan de Japanse bezetting toenmalig Nederlands-Indië. In Nijmegen werd daarom op het stadhuis gisteravond de jaarlijkse herdenking voor de slachtoffers gehouden.

De bijeenkomst werd bijgewoond door meer dan honderd aanwezigen. Er waren toespraken en werden kransen gelegd door onder meer burgemeester Bruls, vertegenwoordigers van buurgemeenten en leden van de Indische gemeenschap. Stemmenorkest 'Kracht van een Lied' zorgde voor de muzikale omlijsting van de herdenking. Dit jaar was er voor het eerst ook aandacht voor de periode na 1945 en de gevolgen voor de Indonesische bevolking. De Indische schrijver Reggie Baay stond in zijn toespraak stil bij wat de bezettingsjaren en de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd voor zijn familie betekende. De aan de Radboud Universiteit verbonden Indonesische planoloog Ary Samsura vertelde over wat de bezetting voor de Indonesiërs teweeg bracht.