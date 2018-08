Deel dit artikel:











Jonge konijntjes door regenval uit hol gespoeld, dierenambulance lapt ze op Foto: dierenambulance Nijmegen

NIJMEGEN - Geen regen of juist hevige regen: in sommige gevallen levert het allebei problemen op, zoals voor de wilde konijntjes die in Nijmegen voor hun leven vreesden.

De dierenambulance in de Waalstad vertelt op Facebook hoe medewerkers zich maandagavond ontfermden over konijntjes die door hevige regenval uit hun hol waren gespoeld. 'Helaas was er geen moeder in de buurt die ze op korte termijn in veiligheid kon brengen. Deze hevige verstoring van het nest zou fataal kunnen worden voor de kleintjes', schrijft de dierenambulance. Licht onderkoeld en onder het zand werden ze door de melder aan de medewerkers overgedragen. Daarna mochten ze in een warme couveuse bijkomen: 'Gelukkig hebben zij de nacht overleefd en zijn onze dierverzorgers gestart met het voeren van speciale melk voor konijnen' Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52