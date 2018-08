Deel dit artikel:











Huisje om vogels te spotten volledig uitgefikt Foto: Luuk Merkus / Persbureau Heitink

BATENBURG - Een uitkijkhuisje voor vogels, een zogenoemd vogelspothuisje, is dinsdagavond in vlammen opgegaan langs de Maasdijk in Batenburg (gemeente Wijchen).

De brandweer had volgens een ooggetuige veel moeite met de brandbestrijding. Het zou gaan om brandstichting. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52