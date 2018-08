Persoon wil uit raam springen, politie rukt op volle sterkte uit

APELDOORN - Een persoon wilde dinsdagavond uit het raam van een woning op de derde verdieping springen. De woning bevindt zich in een appartementencomplex in Apeldoorn.

In het gebouw aan de Prins Alexanderlaan zijn woningen van jeugdzorg-organisatie Youngster gevestigd. Of en hoe dit verband houdt met de persoon die wilde springen, is onduidelijk.

Foto: Roland Heitink

Na de melding rukte de politie op volle sterkte uit. Ook het arrestatieteam was hierbij aanwezig, om te assisteren. De hulpdiensten wisten de situatie tot een goed einde te brengen en de persoon te kalmeren.