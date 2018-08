Kettingbotsing met 7 auto's op A1; rijbaan weer vrij

Vanwege de kettingbotsing was de rijbaan enige tijd afgesloten. Het verkeer werd over de vluchtstrook geleid. Dat veroorzaakte een lange file.

Of bij de kettingbotsing gewonden zijn gevallen, is niet bekend. Rond 19.50 uur meldde de ANWB dat de weg weer vrij was.

De situatie rond 19.00 uur. Bron: livetraffic.nl