Levensgevaarlijk: tieners op spoor van IJsselbrug

ZUTPHEN - Het treinverkeer tussen Dieren en Zutphen heeft dinsdagavond korte tijd stilgelegen door spoorlopers op de IJsselbrug. Volgens ProRail ging het om drie tieners die 'voor de lol' over het spoor liepen.

De treinverkeersleiding van spoorbeheerder ProRail meldde op Twitter dat de machinist van een trein 'een persoon had gepakt'. Twee anderen zouden door de politie worden gezocht. Inmiddels is het duidelijk dat het om drie tieners gaat. 'We kunnen dit niet vaak genoeg zeggen; je speelt met je leven als je gaat spoorlopen', zo meldt ProRail.

De machinist moest een noodremming maken, waardoor er een vertraging ontstond. ProRail legt uit dat spoorlopers gemiddeld voor een treinvertraging van 3,5 uur per dag zorgen.

'Stevig aangepakt'

Vorige week waarschuwde ProRail dat spoorlopers stevig worden aangepakt. Elke overtreder riskeert 140 euro boete. 'Het gaat om de veiligheid op het spoor. Wie op of naast het spoor loopt is levensgevaarlijk bezig', zei een woordvoerder toen.

