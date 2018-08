Aanrijding met persoon: geen treinen tussen Amersfoort en Apeldoorn

APELDOORN - Het treinverkeer tussen Amersfoort en Apeldoorn ligt stil. Op het traject is een aanrijding met een persoon geweest.

Volgens een medewerker van spoorbeheerder ProRail is het slachtoffer per ambulance afgevoerd. De trein die betrokken was bij de aanrijding gaat terug naar Apeldoorn.

De aanrijding vond plaats op een overweg in Apeldoorn. Het gaat om het traject dat vanaf Amersfoort loopt tot aan Deventer. Ook de hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Berlijn is gestremd.

Naar verwachting duurt de vertraging tot ongeveer 19.30 uur. Hoe de aanrijding kon gebeuren, is niet bekend.