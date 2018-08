Kamerprijs stijgt het meest in Ede, schaarste in Wageningen houdt aan

Een studentenwoontoren in Wageningen. Beeld via Google

EDE - Kamerprijzen in Nederland blijven stijgen. Ook in de vier Gelderse grote studentensteden Arnhem, Nijmegen, Wageningen en Ede is dat het geval. Gemiddeld steeg de kamerprijs daar met bijna 2,5 procent. Dat blijkt uit cijfers van Kamernet. De prijs steeg het meest in Ede.

De stijging is beduidend lager dan het landelijk gemiddelde van 4,68 procent. De stad Wageningen kampt met een toenemende schaarste op de kamermarkt, waardoor studenten steeds meer naar omliggende plaatsen trekken, zoals Ede - die zelf ook vele honderden studenten van de Christelijke Hogeschool huisvest.

Bekijk hier het overzicht van Kamernet

Ede spant de kroon

Een kamer in Wageningen kostte vorig jaar gemiddeld 311 euro. Inmiddels is dit 313 euro, een lichte stijging van 0,69 procent. In Ede is de stijging sterker voelbaar: daar betaalden studenten in 2017 nog 323 euro voor een kamer, maar nu is dit 339 euro, een stijging van ruim 5 procent.

In Arnhem steeg de kamerprijs zeer licht, met 0,36 procent. In Nijmegen betreft de stijging 4,26 procent (van 408 naar 425 euro per kamer per maand).

'Drukte en schaarste houdt nog even aan'

Studentenhuisvester Idealis uit Wageningen licht de situatie in de studentenstad toe: 'De situatie is zoals voorspeld niet beter geworden ten opzichte van vorig jaar. Door de aanhoudende groei van de universiteit stijgt het kamertekort de komende jaren.'

Ondanks alle nieuwbouwplannen wordt een groeiend tekort aan studentenkamers verwacht. Dit jaar moeten nog 176 studentenkamers worden opgeleverd op het terrein van Mouterijnoort en in de jaren erna komen er 390 kamers bij op het Kirpesteinterrein en bij de Costerweg in Wageningen.

Voor tijdelijke studentenhuisvesting heeft de gemeente enkele locaties op het oog. Er wordt hard gewerkt, zegt Idealis, maar het kost tijd. Daardoor zal de druk op de kamermarkt voorlopig aanhouden.

Buitenlandse studenten vullen gat op

Studentenhuisvester SSH& kon dinsdagmiddag niet worden bereikt. Maar vorig jaar zag het beeld er daar als volgt uit: het aantal Nederlandse studenten in Nijmegen loopt iets terug. Dat is demografische te verklaren. Het 'gat' wordt opgevuld door buitenlandse studenten, die de komende jaren in aantal zullen toenemen. .

Hen wordt door SSH& voor hun eerste studiejaar een kamer geboden. Zij blijven vervolgens ook langer dan eerst. Dat komt mede doordat de universiteit nu ook Engelstalige bachelors aanbiedt, die tenminste drie jaar duren.

Zie ook (uit 2017): Kamernood voor studenten wordt alleen maar groter