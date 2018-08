Historisch Gelders erfgoed lijdt tonnen schade door droogte

'Een buitenplaats is een historisch pand waarvan de tuin een onlosmakelijk deel van het pand vormt, juist daarom is het zo zorgelijk dat de natuur hier lijdt door de droogte. Wij zijn niet de enige met problemen, maar wij liggen hier in de Achterhoek natuurlijk wel hoog. Daardoor hebben we extra veel water nodig', vertelt directeur van kastelen landgoederen en buitenplaatsen Rene Dessing.

Schade in de tonnen

Hij vervolgt: 'Bij ons op de buitenplaats is nog niet bekend hoe groot de schade is. Dat wordt waarschijnlijk bij de eerste herfststorm wel bekend. Het ziet ernaar uit dat het relatief meevalt. Ik ken voorbeelden van andere landgoeden die tienduizenden euro's schade oplopen en voor Gelders Landschap, die veel erfgoed beheerd is, de schade wel enkele tonnen, schat ik zo'.

Veel erfgoed is gefundeerd op houten palen. Om te zorgen dat de fundering goed blijft is het nodig dat de fundering onderwater blijft staan om zo houtrot te voorkomen. Voor zover bekend is er in Gelderland nog niets aan de hand.

In andere provincies speelt dit al wel, zegt Dessing. 'Ik ken landgoeden in Groningen en Overijssel die een rottende fundering hebben nu, die hebben zeer grote zorgen maar wij zijn ook nog niet zonder zorgen';

'Dat zou zonde zijn'

'Ik heb gehoord van iemand die bij het waterschap werkt dat het nog honderden dagen moet regenen om het grondwater weer op niveau te krijgen. Als de droogte nog langer aanhoudt, dan sterven oude bomen die onderdeel zijn van dit landgoed. Dan vallen er gaten en dat zou zonde zijn. Op veel landgoeden is een spreekwoord: plantje groot, plantertje dood. Dat geldt hier natuurlijk ook. Als we nog nieuwe bomen moeten planten, dan duurt het nog heel lang voor ze groot zijn.'