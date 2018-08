Fietsers voortaan laten wachten op auto's 'voorkomt ongelukken'

Maandag 20 augustus als de scholen beginnen gaat de nieuwe situatie in.

NIJMEGEN - Fietsers die vanuit 'het eiland' in Oosterhout de Oude Groenestraat oversteken, moeten vanaf volgende week de auto's voorrang geven. De gemeente Nijmegen heeft dit na overleg met een werkgroep besloten.

De fietsers hadden altijd voorrang op de auto's, maar in de praktijk ging dat volgens Vanessa van Westing van de wijkraad Oosterhout te vaak mis. 'Er zijn al meerdere keren fietsers aangereden omdat ze over het hoofd gezien waren door automobilisten, met botbreuken tot gevolg.'

Maatregelen van de gemeente Nijmegen, zoals extra borden en een 30 km/u-regime mochten niet baten. Daarom is er vanuit de wijk een werkgroep opgestart om te kijken naar een andere oplossing. Die is nu gevonden in het omdraaien van de situatie: niet de automobilisten, maar de fietsers moeten voortaan voorrang verlenen. Er komen zelfs hekjes waardoor de fietsers gedwongen vaart moeten minderen.

'Eindeloos wachten'

Niet alle wijkbewoners zijn even enthousiast over de genomen maatregelen. Ouders van schoolgaande kinderen vrezen nu dat ze voortaan tijdens de spits eindeloos moeten wachten op de auto's. Vanessa van Westing van de wijkraad: 'Maar nu stonden de auto's juist eindeloos te wachten op de fietsers.'

De maatregelen gaan maandag 20 augustus in als ook de scholen weer beginnen en worden over een tijd geëvalueerd.