Apeldoornse is klaar met overstromingen in huis: 'Je vecht in je eentje tegen de gemeente'

APELDOORN - De woning van Anneke Heringa uit Apeldoorn stond maandag voor de vierde keer in drie jaar tijd helemaal blank. Haar huis aan de Voermansdreef staat dicht bij een rioolaansluiting, waardoor iedere hoosbui een waterballet tot gevolg kan hebben. 'Bij slecht weer durf ik gewoon niet meer weg te gaan.'

Heringa is de enige bewoner in de buurt die last heeft van deze overstromingen en ze heeft er schoon genoeg van. Ze wil snel verandering zien vanuit de gemeente.

'Je vecht in je eentje tegen de gemeente en dat is een oneerlijk gevecht. Een keer het huis onder water, dat kan. Maar als je na iedere hoosbui niet weet wat je thuis aantreft, dan is dat gewoon een probleem', benadrukt ze.

Haar dochter twitterde een filmpje van de ondergelopen woning (tekst gaat verder onder de video):

'Gemeente doet niets'

De Apeldoornse is al jaren bezig met hulp zoeken, maar vooralsnog heeft de gemeente niets gedaan. 'Je kan wel iedere keer een nieuwe vloer laten leggen - dat moeten we nu ook weer doen - maar voor hetzelfde geld staat de kamer over drie weken weer blank. En wie gaat dat iedere keer weer betalen?', besluit Heringa.

Na de laatste overstroming is er een schade-expert langs geweest. Die constateerde dat het rioolstelsel in de wijk niet meer van deze tijd is.

De gemeente Apeldoorn laat weten dat:

" Er doen zich in deze straat geen andere problemen voor met de riolering, dus waarschijnlijk zit er een verstopping in haar gedeelte van het riool. Ze heeft het advies gekregen om het riool bloot te leggen. Als dit is gebeurd komt de gemeente controleren waar de verstopping zit. Als deze op het ‘openbare’ gedeelte zit, dus het stuk voor haar huis, dan lost de gemeente dit op. Zit de verstopping op haar eigen terrein, is zij zelf verantwoordelijk voor een oplossing."