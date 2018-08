Fatale woningbrand: Doetinchemse voor rechter voor moord

DOETINCHEM - Een 54-jarige vrouw uit Doetinchem moet vandaag voor de rechter verschijnen voor een fatale woningbrand in Doetinchem in augustus vorig jaar. Zij wordt verdacht van moord en brandstichting. Bij de brand kwam een 58-jarige plaatsgenote om het leven.

De vrouw zou opzettelijk brand hebben gesticht vlakbij de enige trap naar boven, in het huis aan de Papaverstraat. Er ontstond een uitslaande brand, die het slachtoffer op de bovenverdieping het leven kostte. Beide vrouwen waren niet de bewoners van het huis. De man die het huis huurde, was niet thuis.

Omwonenden geëvacueerd

De buurt had niet direct door dat er brand woedde. Uiteindelijk moest een aantal omwonenden geëvacueerd worden terwijl de brandweer het vuur bestreed. Een buurman: 'We lagen net in bed en er was een buurtbarbecue. Op een gegeven moment was er aardig wat lawaai. Ik dacht: even kijken wat er aan de hand is. Dat was dus een brand. We hebben als de sodemieter de kinderen uit bed gehaald, zijn naar buiten gegaan, hebben de auto's weggezet en de hele nacht gewacht tot we weer in onze eigen woning terecht konden.'

Drie huizen konden door rook- en roet-schade enige tijd niet bewoond worden.