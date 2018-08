Achterhoekse al maanden vermist; Judith, waar ben je toch?

LICHTENVOORDE - Ze is al bijna acht maanden zoek, Judith Mulder uit Lichtenvoorde. De vrouw van 35 verdween kort na de jaarwisseling, familie en vrienden in verwarring en onzekerheid achterlatend. 'We hebben geen flauw idee waar ze is', zegt haar oudere broer Ruben. 'Ze had het wel eens over het buitenland.'

Maar ze zou kort na haar verdwijning ook in Ulft zijn gezien, niet ver van Doetinchem, de woonplaats van haar ouders.

Leeft Judith Mulder nog? Een vraag die de hele familie bezighoudt.

Omdat de politie niet uitgaat van een misdrijf kunnen ze blijkbaar niet veel doen Ruben, broer

'We maken ons zorgen', vertelt haar broer Ruben. Aanknopingspunten ontbreken. Het spoor in Ulft liep dood. 'We hebben zelf gezocht en de politie natuurlijk ook. Maar omdat ze niet uitgaan van een misdrijf kunnen ze blijkbaar niet veel doen.’

De onzekerheid is verschrikkelijk. Ruben Mulder: 'Je hoort in de media verhalen. Dat er mensen worden gevonden, zoals laatst iemand in Den Haag. En dan kom je er snel achter dat het Judith niet is. Gelukkig maar, denk je dan.'

Duitsland of Roemenië

Maar in de tussentijd heeft niemand ook maar enig idee waar Judith wel is; sinds haar verdwijning op 2 januari is taal noch teken van de Achterhoekse vrouw vernomen. 'Ze heeft het wel eens over het buitenland gehad, Duitsland. Daar is ze vorig jaar ook korte tijd geweest', vertelt haar broer. Ook Roemenië kwam wel eens ter sprake. 'Ze heeft er ooit vrijwilligerswerk gedaan.'

Judith is jonger dan hij, hun ouders Bronno en Joke hebben zes kinderen. 'Mijn vader doet zendingswerk op de Filipijnen', vertelt Ruben. Bronno Mulder werkt voor een lokale organisatie die de armoede te lijf gaat door in sloppenwijken bewoners te helpen eigen bedrijfjes op te zetten. 'Een ander zusje en mijn zwager wonen en werken er ook. Mijn vader is daar steeds een maand of twee en komt daarna voor zes weken naar huis.'

Kan zijn vader zijn zendingswerk wel goed doen met de vermissing van zijn dochter in het achterhoofd? Ruben: 'Het is je kind en daar ben je elke dag mee bezig, maar zonder concrete aanknopingspunten kan hij hier ook niet veel doen.'

We horen graag een teken van leven, zodat we weten dat ze nog leeft Ruben Mulder

Ruben Mulder houdt er rekening mee dat zijn zusje niet wil worden gevonden. 'Dat spookt soms door mijn hoofd. En als dat zo is, dan respecteer ik dat. Wel horen we graag een teken van leven, zodat we weten dat ze nog leeft en dat het goed met haar gaat.'

Toen ze verdween was Judith net uitbehandeld in een GGZ-instelling. Ruben Mulder wil er niet te veel over uitweiden om de privacy van zijn zus Judith te respecteren. Judith zou ook de naam Jedidah kunnen gebruiken. 'Als iemand haar gezien heeft of weet waar ze is horen we dat heel graag!' Hebt u informatie over deze vermissing? Neem dan contact op met de politie via 0800-6070.

