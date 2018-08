Zonnepanelenproject van start in Nunspeet

NUNSPEET - Deze maand start Zonneplan een zonnepanelenproject in Nunspeet.

Hierbij is de doelstelling om zoveel mogelijk geschikte huishoudens te laten profiteren van zonne-energie. Wie zich aanmeldt via de website, krijgt een berekening van wat de zonnepanelen opleveren. Momenteel is de duurzaamheidslening ook nog beschikbaar voor inwoners van de gemeente Nunspeet. Door deze regeling hoeft men zelf geen spaargeld te investeren.

Zonnepanelen zijn in 2017 heel rendabel geweest. De zon heeft in Nunspeet wel 1668 zonuren gemaakt. Met 12 zonnepanelen hadden zonnepanelenbezitters maandelijks 53 euro extra te besteden, wat gelijk staat aan een jaarlijkse opbrengst van 14% over de hele investering. Ook bespaarde dit 1.678 kg CO2-uitstoot.