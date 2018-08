Deel dit artikel:











Lichamen Linda Olthof en zoontje Jimmy vanuit New York terug in Nederland Foto via NOS / Kylen Button - Twitter

ZUTPHEN - De lichamen van Linda Olthof en haar zoontje Jimmy zijn vanuit New York terug in Nederland. Ze worden vrijdag gecremeerd in Zutphen. De twee werden samen met de 38-jarige Saskia uit Rheden eind vorige maand bij een schietpartij om het leven gebracht in New York.

James Shields beroofde zijn ex-vrouw Linda, zoontje Jimmy en huidige vrouw Saskia van het leven, waarna hij zelfmoord pleegde. De man en zijn ex-vrouw waren al jaren verwikkeld in een juridisch conflict over de voogdij van hun zoon. Linda Olthof was docente op hogeschool ArtEZ in Arnhem. Of het slachtoffer uit Rheden ook al in Nederland is en wanneer zij begraven of gecremeerd wordt, wilde de woordvoerster van de familie niet zeggen. Zie ook: Dode familiedrama New York was docente ArtEZ in Arnhem

