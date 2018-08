Deel dit artikel:











Vrachtwagen met oplegger kantelt in scherpe bocht Hummelo Foto: News United / 112achterhoeknieuws

HUMMELO - Een vrachtwagen met oplegger is dinsdag gekanteld in een scherpe bocht van de Zelhemseweg (N330) in Hummelo.

De chauffeur is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hij hoefde niet naar het ziekenhuis. Het verkeer wordt langs het ongeluk geleid door de politie. De weg wordt straks tijdelijk afgesloten voor bergingswerkzaamheden. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52