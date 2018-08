Omstanders grijpen telefoondief in Nijmegen

NIJMEGEN - Twee omstanders hebben dinsdagochtend in Nijmegen een man overmeesterd die een vrouw op straat had beroofd van haar telefoon.

Op de Van Berchenstraat zag een man dat de dief het mobieltje uit de handen van de vrouw griste. Hij waarschuwde een automobilist, die hem hielp bij het overmeesteren van de dader. Ondertussen belde het slachtoffer de politie.

Agenten waren snel ter plaatse, omdat kort daarvoor iets soortgelijks was gebeurd in het nabijgelegen Kronenburgerpark. Het is niet bekend of het om dezelfde dader gaat.