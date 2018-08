Deel dit artikel:











Vitesse zonder Gong naar Basel Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Vitesse reist woensdag zonder Hilary Gong af naar Zwitserland. Hij heeft nog last van een blessure. Ook Arnold Kruiswijk is nog altijd niet fit genoeg om mee te doen in het duel tegen Basel om een ticket in de play-off voor de Europa League.

Vitesse reist wel af met de talenten Doekhi, Van Bergen en Buitink. Verder zijn het de bekende namen die het moeten doen voor Vitesse. Zowel Vitesse en Basel wisten afgelopen zondag hun duel te winnen. Daardoor zullen beide ploegen met vertrouwen aan de aftrap staan. Basel heeft een 1-0 voorsprong, doordat ze in GelreDome wonnen door een doelpunt van Ricky van Wolfswinkel. De volledige, afreizende, selectie: Eduardo

Pasveer

Karavaev

Karami

Clarke-Salter

Van der Werff

Thelander

Doekhi

Büttner

Clark

Serero

Foor

Bruns

Bero

Beerens

Van Bergen

Matavz

Darfalou

Buitink

Linssen Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52