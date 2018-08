Geen zwemmersjeuk meer in Putten en Ermelo

Deel dit artikel:











NUNSPEET - Provincie trekt de waarschuwing voor zwemmersjeuk in voor de zwemplassen bij Strand Nulde in Putten en Strand Horst in Ermelo.

De provincie Gelderland heeft de waarschuwingen voor zwemmersjeuk ingetrokken omdat er de afgelopen periode geen gezondheidsklachten meer gemeld zijn bij de provincie en de beheerder van de zwemplas. De verwachting is daarom dat de kans om zwemmersjeuk op te lopen na het zwemmen in het zwemwater van deze zwemplassen is afgenomen. De waarschuwingen waren ingesteld nadat er een reeks van klachten bij de provincie waren binnengekomen. De meeste klachten over zwemmersjeuk doen zich doorgaans voor aan het begin van het zwemseizoen, tijdens een periode met veel zon en hogere temperaturen. Omdat de parasiet van nature voorkomt in oppervlaktewater blijft de kans altijd bestaan om zwemmersjeuk op te lopen. De aandoening is hinderlijk, maar verder onschuldig.