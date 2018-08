'Dit is schandalig': cliënten IrisZorg al 15 dagen vast op eerste etage

NIJMEGEN - Een groep hulpbehoevende cliënten van IrisZorg De Hulsen in Nijmegen kan al vijftien dagen geen gebruikmaken van de lift in het woonzorgcentrum. Die is defect en de reparatie laat lang op zich wachten. Acht van de cliënten zijn slecht ter been en niet in staat om via de trap beneden te komen.

Eén van de bewoners is ten einde raad. De 66-jarige man heeft slokdarmkanker en woont al jaren bij IrisZorg. Hij is lovend over het personeel, maar boos over de onmogelijkheid om nog van de eerste etage af te komen.

Sinds de lift twee weken geleden kapot ging, is zijn wereld een stuk kleiner geworden. En niet alleen die van hem, maar ook van medecliënten die slecht ter been zijn. De man zegt dat er wel monteurs zijn langsgekomen, maar dat de lift nog steeds niet werkt.

Geen familie of vrienden

Zelfstandig beneden komen lukt de man niet. Toen hij vier dagen geleden een afspraak had in het ziekenhuis stond hij dan ook voor een groot probleem. De afspraak afzeggen was geen optie.

Familie of vrienden konden hem evenmin helpen beneden te komen, want hij staat er al jaren alleen voor. 'Ik moest er uit, maar zonder lift gaat dat niet. Ik ben toen op mijn billen de trap afgegaan om naar het ziekenhuis te kunnen. Ik was kapot.'

'Er zit tien man vast'

De bewoner wil het personeel van De Hulsen geen verwijten maken. 'Zij kunnen er niets aan doen. De directie wel, maar die zit in Arnhem. Daar zien wij niks van', beklaagt hij zich. De man kreeg jaren geleden van het ziekenhuis te horen dat wonen bij IrisZorg een verstandige keuze zou zijn. 'Ze gaven aan dat ik hier nog wat jaren van het leven kon genieten. Maar op deze manier gaat dat niet', zegt hij.

Donderdag heeft hij een afspraak bij de tandarts. 'Hoe dat moet, weet ik niet. En zo zitten er hier boven nog een man of tien helemaal vast. De monteurs zijn geweest, maar de lift werkt nog steeds niet. Dit is schandalig.'

'Pand is uit de tijd'

Namens IrisZorg geeft manager bedrijfsvoering Marcel Smeets aan dat hij flink met de zaak in zijn maag zit. Het pand aan de Nieuwe Dukenburgseweg in Nijmegen is meer dan vijftig jaar oud en niet meer van deze tijd, zegt hij. In samenspraak met de gemeente is IrisZorg al geruime tijd bezig met nieuwbouwplannen. Er moet een nieuw pand verrijzen op de plek waar De Hulsen nu staat. Tot die tijd moeten personeel en cliënten het doen met het huidige pand.

De timing van de defecte lift is dan ook hoogst ongelukkig. 'Je wilt dat een lift werkt, cliënten moeten naar beneden kunnen', zegt Smeets. 'We zijn met de fabrikant van de lift in overleg gegaan toen deze stuk ging, maar liften van dit type worden niet meer gemaakt. Vervolgens is men gaan zoeken naar reserve-onderdelen voor deze lift, maar toen die hier eenmaal waren bleken ze niet allemaal te kloppen.'

'Daarom zijn er nu weer nieuwe reserve-onderdelen besteld. Intussen zijn we gaan kijken naar alternatieven, zoals een traplift. Maar zo'n ding moet op maat gemaakt worden en die heb je ook niet morgen in huis', verzucht de manager bedrijfsvoering.

Onwenselijke situatie

Het lijdt volgens Smeets geen twijfel dat de huidige situatie onwenselijk is. 'De cliënten moeten naar beneden kunnen. Voor mij is de grens ook bereikt. Maar dit is een proces en dat loopt helaas nog even. We bedienen de cliënten op hun wenken, brengen eten en drinken op hun kamer en staan open voor alle opmerkingen en klachten. We hebben een cultuur waarin die klachten gewoon op tafel worden gelegd.'

Het verhaal van de bewoner die op de billen de trap af moest kent Smeets niet. 'Maar dat is natuurlijk niet oké. Zijn wij niet in staat die meneer al tillend naar beneden te krijgen? Of was het zo dat op de billen de trap af op dat moment de veiligste optie was om beneden te komen? Dat weet ik niet. Ik heb vanmorgen en vanmiddag gesprekken gehad. Dit kunnen we niet lang meer tolereren. Binnen een week moet het opgelost zijn.'