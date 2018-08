Honden op surfplanken te water in Braamt

BRAAMT - Een bijzonder beeld afgelopen weekend op het water bij Braamt. Een tiental hondenliefhebbers besloot hun viervoeter op een surfplank te zetten om een rondje te ‘dogsuppen’. Suppen staat voor Stand Up Peddling.

'Ik merk dat de Dogsurvival haar intrek wel neemt in de Achterhoek', aldus initiatiefnemer Angela Jolink. 'Wie weet dat ‘suppen’ nu ook een olievlek wordt, wat in de regio gaat lopen.' Tien deelnemers plaatsten hun goedgezinde viervoeters zondag op surfplanken om een stukje te peddelen over het water bij Braamt. 'Als die eenmaal ligt, vind die het helemaal goed', vertelt deelneemster Nina over haar hond. 'Ik doe mee omdat ik gezellig met de hond wat samen wil doen, en met dit weer op het water is het natuurlijk prachtig.'



De hond van Finn had iets meer watervrees. 'Ik heb afgewisseld met een andere hond, want de mijne vond het wel een beetje eng', aldus de jonge deelnemer. Jolink heeft nog wel tips voor beginners. 'We proberen de honden te leren dat ze tussen je benen gaat zitten, want daar zit het evenwichtspunt', aldus de initiatiefneemster. 'De honden die al enige basiscommando’s hebben geleerd, lukt dat wel ja.'



Na de oefensessie in Braamt wacht aankomende zondag een volgende test. Dan gaan de deelnemers ‘dogsuppen’ over de Oude IJssel bij Doetinchem.