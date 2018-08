'Stop met voeren van wilde konikpaarden en voorkom slacht'

NIJMEGEN - Wilde konikpaarden wordt door bezoekers van de Waalstranden bij Nijmegen verkeerd gedrag aangeleerd, omdat ze worden aangehaald en gevoerd. Twee paarden uit de kudde zijn al behoorlijk tam en zien in de bezoekers en hun meegebrachte versnaperingen een goed gedekte tafel. Dat leidde al eens tot een aanvaring en een schouderbeet. En misschien zelfs slacht.

De laatste weken hebben meerdere bezoekers vervelende ervaringen gehad met opdringerige paarden. Volgens Fokko Erhart, werkzaam voor Free Nature en beheerder van de kudde, gaat het om twee dieren die uit de kudde zijn verstoten.

Waar moeten ze heen?

Erhart vertelt: 'Deze paarden moeten snel worden weggehaald, maar herplaatsen is moeilijk. De dieren hebben veel ruimte nodig, zeker tientallen hectare. Een weiland met een stal is geen plek voor hen, want ze moeten dag en nacht buiten kunnen zijn, het liefst in een uitgestrekt natuurgebied en in gezelschap van andere konikpaarden.'

Herplaatsen blijkt een structureel probleem. Erhart: 'De kudde, bestaande uit een paar honderd paarden, krijgt elk jaar nieuwe aanwas. En elk jaar moeten we afscheid nemen. We hebben veel contact, ook met het buitenland, maar ook daar is het vol.'

Onvermijdelijk

Slacht lijkt onvermijdelijk als er geen plek voor de dieren wordt gevonden, maar dat is erg cru. Want het gaat om gezonde dieren, vertelt Erhart. Mensen die een geschikte opvangplek weten, mogen zich melden bij Free Nature.

Foto: Omroep Gelderland

De organisatie is inmiddels in gesprek met iemand die zich daar meldde: Norma's Universum in Groningen, waar de konikpaarden mogelijk kunnen worden opvangen.

Dringende oproep

De kudde wilde konikpaarden is twintig jaar geleden op verzoek van Staatsbosbeheer ingezet voor begrazing in een natuurgebied waar ook gewandeld mag worden.

Problemen doen zich niet vaak voor. Volgens Free Nature is het agressief gedrag van de twee paarden dan ook volledig de schuld van menselijk handelen, van bezoekers die contact met de dieren zoeken.

Lees de borden!

Niet voor niets worden bezoekers van natuurgebied de Gelderse Poort om de 100 meter met borden gewaarschuwd om op afstand te blijven. Als mensen zich daaraan houden, scheelt dat veel ellende voor zowel de paarden als de wandelaars, legt Erhart uit.

Begin augustus kwam een konikpaard in de nabijheid van strandbezoekers op het Waalstrand. Dat liep gelukkig goed af: