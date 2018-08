3 jaar cel voor ouders verwaarloosde campingjongen Winterswijk

ZUTPHEN - De ouders van het mishandelde Duitse jongetje dat vorig jaar volledig ondervoed werd gevonden op een camping in Winterswijk, moeten drie jaar de cel in. Dat heeft de rechtbank in Zutphen dinsdagmiddag bepaald.

Het jongetje werd in juli 2017 in alle vroegte gevonden, toen hij de koelkast van een ander gezin op de camping plunderde. Hij was naakt, zag er sterk vermagerd uit en zat onder de striemen en zweren.

Twee weken geleden eiste de officier van justitie een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vijf jaar tegen de ouders. Volgens de rechters keek hij daarbij naar straffen in zaken over vrijheidsberovingen in het criminele circuit. De rechters verwijzen naar de straffen voor kindermishandeling door ouders en die vallen een stuk lager uit.

Hoewel er aanwijzingen zijn dat de jongen over een langere periode werd mishandeld, kan er volgens de rechters alleen worden gekeken naar de periode waarin het gezin op de camping verbleef; zo'n zeven weken. De ouders ontbraken tijdens de uitspraak.

Moeder op de vlucht

Het gezin dat de jongen op 22 juli aantrof in hun tent haalde de campingbeheerder erbij en schakelde ook de politie in. Pas na een tijdje werd duidelijk dat de ouders van het jongetje eveneens op de camping stonden. Toen de politie bij hen aanklopte, probeerde de moeder via het raam te vluchten. Na een korte achtervolging kon zij alsnog worden aangehouden.

Onderzoek wees uit dat het gezin hun thuisland was ontvlucht omdat de moeder daar nog een straf moest uitzitten voor mishandeling van haar oudste kind uit een eerdere relatie, eveneens een jongen. Hij was voor zover bekend niet bij het gezin op camping De Twee Bruggen in Winterswijk. Sinds een tijdje verbleven de ouders met de drie andere kinderen op campings in Nederland.

Opgesloten in een kist

Na hun aanhouding werden de ouders van de 'campingjongen' verhoord door de politie. In de tent en auto van het gezin trof de politie meerdere tie-wraps aan. Het Pieter Baan Centrum deed een poging de twee te onderzoeken. Aangezien het echtpaar alle medewerking weigerde, kon er geen rapport worden opgesteld. In Duitsland zou uit eerdere onderzoeken blijken dat de vader een posttraumatische stressstoonis heeft.

Ook de jongen werd onderzocht. De GGD constateerde ernstige striemen op polsen en enkels, zweren en schimmels op de huid en ringworm die niet behandeld was. Hij was veel te mager en leek 5 jaar in plaats van 8. De jongen verklaarde aan de politie dat hij overdag regelmatig en 's nachts altijd in een kist moest. Zelf gaf de jongen aan dat hij alleen 's morgens te eten kreeg. Dan gaven zijn ouders hem droog brood, soms beschimmeld. Eén van zijn zusjes bevestigde dat hij regelmatig onder dwang in de kist lag of sliep en dat hij als 'een zwijn' werd behandeld.

De advocaat van de ouders verklaarde tijdens een eerdere zitting dat de jongen 'soms' in de kist ging, wanneer hij onhandelbaar was. Ze zouden gek worden van de jongen omdat hij zijn plas niet kon ophouden en overal zijn behoefte zou doen.

Ouderlijk gezag beëindigd

De rechtbank concludeert dat het jongetje te weinig eten en drinken kreeg, dat hij werd geslagen en werd vastgebonden met tie-wraps. Ook acht de rechtbank bewezen dat de ouders hun kind opsloten in een kist. Er is, zo gaf de rechtbank aan, sprake van weloverwogen mishandeling. Als de ouders de opvoeding als lastig ervaarden, hadden ze daar hulp bij moeten zoeken.

De drie kinderen van het gezin zijn kort na de vondst van de jongen in Winterswijk al ondergebracht op geheime locaties in gezinnen. Het ouderlijk gezag is op last van de Kinderbescherming beëindigd.

