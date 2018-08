Uitslaande zolderbrand na werkzaamheden aan dak in Arnhem

Eerder op de dag was er een dakdekker aan het werk geweest. De kinderen waren daarna alleen thuis en merkten dat er rook van de zolder kwam. Ze belden hun vader, die de brandweer waarschuwde.

Toen de brandweer aankwam, was de brand al uitslaand. Het vuur was snel onder controle. Dankzij een brandwerende muur kon het vuur niet overslaan naar andere ruimtes. Het huis is voorlopig onbewoonbaar.

De John Grosmanstraat ligt in de villawijk Gaardenhaage, bij Rijkerswoerd. De rookwolken waren vanaf de Pleijroute te zien.