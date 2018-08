ARNHEM - Op een zolder van een huis aan de John Grosmanstraat in Arnhem woedde dinsdag aan het begin van de middag brand. De brand was uitslaand.

De brandweer had het vuur snel onder controle. Het is nog niet bekend of er iemand thuis was toen de brand uitbrak.

De rookwolken waren vanaf de Pleijroute te zien.