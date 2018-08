Flamingo’s door de droogte vroeg gevlogen

GROENLO - Ook natuurpark De Leemputten, bij het Achterhoekse Groenlo, heeft te lijden gehad onder het extreme weer van afgelopen zomer. Het watergebied in het nabijgelegen Zwillbrocker Venn, de bekende flamingo-spot, is zelfs veranderd in een droge en gespleten vlakte.

De Leemputten

Verantwoordelijk boswachter Dirk van den Brink van Staatsboshebeer schrikt dan ook als hij samen met BuitenGewoon-verslaggever Xandra Rakier de vogelplaats bezoekt. Normaal staat het waterpeil op 40 cm hoogte en zitten er aan het begin van de zomer flamingo’s. ‘Die zijn nu gevlogen’, aldus Dirk van den Brink, ‘maar naar alle waarschijnlijkheid zijn er heel snel wel weer eenden en aalscholvers te vinden als er een beetje water staat.’ De waterbodem nodigt uit om er over te wandelen, maar dat is volgens de boswachter geen goed idee: ‘De grond is mul. Daar zak je gemakkelijk in weg. Omdat de Leemputten van nature zo waterrijk is, heeft de droogte wel duidelijk invloed gehad, maar toch maar beperkt. Vooral pas aangeplante en oude bomen hebben het lastig.’

Natuurpark De Leemputten is een water- en bosrijk gebied. Van den Brink is bijzonder trots op ‘zijn’ plek, die al 25 jaar zijn thuishaven is: ‘Zolang de zomer duurt is het een uitstekende plek om te recreëren en natuur te beleven. Dat kan wandelend of op de waterfiets. Het wandelpad leidt langs uitkijkposten voor vogels en gaat over in de flamingoroute richting het Zwillbrocker Venn. Voor je er erg in hebt, zet je dus voet op Duitse bodem.’

Industrie teruggegeven aan de natuur

De Leemputten was tot 1975 een kleiwinningsplaats. Na het opdoeken van nabijgelegen steenfabrieken kocht een particulier het en kwam er een wandelpad van drie kilometer door de plassen. Van den Brink: ‘Het is onveranderd een bijzonder gebied omdat er ooit industrie is geweest en de natuur het in de loop van de tijd heeft overgenomen. Daarbij grenst het aan het Duitse Zwillbrocker Venn. Alleen een geoefend oog merkt de plekken op die ooit als leemput fungeerden. In de winter lopen de voormalige putten vol water. Dan is de geschiedenis van het landschap zichtbaar. Ik voorspel dat als de grond genoeg kalkrijk is en het waterpeil gunstig, er op een dag orchideeën zullen groeien.’

Vogelkijkhut



Wat verder op de Leemputroute is een vogelspotplaats. De houten hut staat er sinds de jaren '80. ‘Voor ganzen is het hier een walhalla, omdat ze zowel kunnen poedelen in de plas als grazen in de naastgelegen weide’, aldus Van den Brink. ‘In de winter is het de rustplek voor uiteenlopende vogelsoorten als kuifeenden, smienten en zaagbekken. Het is maar een greep uit de overwinteraars die zich laten zien. In het water is een eilandje zichtbaar dat bij normale waterstand alleen een boomtop laat zien.

Zwillbrocker Venn

Slechts een oversteek van de Holterhoekseweg is nodig om op Duits grondgebied te komen. De grens wordt gemarkeerd door een verdroogd slootje. Anders dan bij de Leemputten is het gebied bosrijker en dichter begroeid. Een laan van bomen geeft de koers aan naar het Zwillbrocker Venn. Een waterrijk oord waar begin vorige eeuw hoogveenwinning heeft plaatsgevonden ten behoeve van turfproductie. ‘In de jaren '30 is dit stuk teruggegeven aan de natuur’, duidt Dirk. ‘Door de loop van familiegeschiedenissen behoort de laan aan vijf verschillende eigenaren toe. De vogelplaats is onder normale omstandigheden een ideale plek voor de flamingo's die hier in de zomer te zien zijn. De dieren komen waarschijnlijk uit dierentuinen of van particulieren en zoeken hun heil in het Venn.‘

Vrijwilligers

Volgens Dirk van den Brink zijn de pakweg 100 vrijwilligers onmisbaar in het gebied: ‘Het verzagen van omgevallen bomen, de aanleg van vlonders en hekken; het zijn maar een paar voorbeelden van taken die zij voor hun rekening nemen. Dankzij de groep vrijwilligers is het wandelpad er nog. Ook de betrokkenheid van omwonenden is groot. Een biologische boer die woont aan het gebied heeft bijvoorbeeld het recreatiegedeelte overgenomen, zodat mensen het gebied vanaf het water kunnen beleven.’ Meer informatie over het gebied van Staatsbosbeheer is hier te vinden.