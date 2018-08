Deel dit artikel:











Tiel: was handen na het spelen Foto: Omroep Gelderland

TIEL - In grote steden is de grond op veel plekken vaak nog vervuild met lood. Lood is een giftig metaal. De gemeente Tiel heeft daarom onderzoek laten doen naar de mogelijke vervuiling van de grond bij speelplaatsen.

Uit het onderzoek is gebleken dat de bodemkwaliteit van het trapveldje aan de Lijsterstraat slecht is. Verder is de bodemkwaliteit matig bij drie andere speelplaatsen aan het Sterrebos, Grotebrugse Grintweg en het Fort. De gemeente gaat op deze laatste plekken verder onderzoek doen. Bij de locatie aan de Lijsterstraat worden binnenkort woningen gebouwd. De aanpak van het vervuilde trapveldje wordt in deze plannen meegenomen. De vervuiling zit in de harde grond en niet in het zand onder de speeltoestellen. De gemeente zegt dat de resultaten van het onderzoek meevallen en dat de speeltoestellen gewoon gebruikt kunnen worden. Wel adviseert Tiel om de kinderen na het spelen de handen te laten wassen. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52