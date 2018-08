Deel dit artikel:











Wie stak een appartement in Harderwijk in brand? Foto: ANP

HARDERWIJK - De politie is op zoek naar getuigen van een woningbrand aan de Breewijd in Harderwijk. In de nacht van maandag op dinsdag kwam rond 4.30 uur een melding binnen van een brand op de eerste etage van het complex. De politie zegt uit te gaan van brandstichting.

Er is een onderzoek ingesteld en in dat kader zoekt de politie nu getuigen van de brand. Wie iets gezien heeft wordt verzocht contact op te nemen met de politie. Bij de brand liep niemand verwondingen op, de bewoners wisten via het balkon te ontkomen. Wel ademden ze rook in. Dat gold ook voor een agent die snel ter plaatse was. Zie ook: Bewoners ontsnappen tijdig bij brand in appartementencomplex Harderwijk Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52