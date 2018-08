Deel dit artikel:











Tiel wil niet betalen aan Job Lanceer Foto: Omroep Gelderland

TIEL - De gemeente Tiel is niet van plan om in te gaan op de eis van de curator van Job Lanceer om de achterstallige rekeningen te betalen. Tiel en enkele andere gemeentes in het Rivierengebied zijn in een juridische strijd gewikkeld met het inmiddels failliete zorgbedrijf.

De gemeentes eisen juist geld terug van Job Lanceer, omdat er door eigenaar Cok van den Heuvel niet of onvoldoende zorg zou zijn verleend. Van den Heuvel ving tot vorig jaar in zijn bromfiets- en motorenwerkplaats jongeren op met een ernstige psychosociale problematiek. Ook regelde hij vaak huisvesting. Eerst uitspraak rechter afwachten Vorig jaar verbraken de gemeentes in het Rivierengebied de banden met het bedrijf, waarop Job Lanceer failliet ging. Volgens Van den Heuvel staan er nog rekeningen open van in totaal 208.000 euro. Begin deze maand heeft de curator de betrokken gemeentes gevraagd de openstaande rekeningen te betalen. Alleen West Maas en Waal had al betaald, maar andere gemeentes nog niet. Tiel heeft het grootste bedrag openstaan van in totaal 164.000 euro. Tiel weigert tot nu toe te betalen en wacht eerst de procedure bij de rechter af. Tiel trekt daarin op met andere gemeentes. Bij Buren gaat het bijvoorbeeld om een bedrag van slechts 1.200 euro. Eind deze maand moet er meer duidelijkheid komen door een uitspraak van de rechter. Zie ook: Curator Job Lanceer eist geld van gemeentes Rivierenland

Curator: 'Oprichter zorgbedrijf Job Lanceer heeft zich niet verrijkt met zorggeld'