Deel dit artikel:











Apeldoorn heeft weer droge voeten na wolkbreuk Foto: Omroep Gelderland

APELDOORN - Op verschillende plekken in Apeldoorn kampten inwoners en ondernemers maandag met overlast als gevolg van regenval. Een dag later is op de meeste plekken de boel weer aan kant.

Bij supermarkt Dirk van den Broek aan de Linie kwamen 's avonds liters en liters water uit het plafond. Medewerkers van de supermarkt waren maandag tot laat in de avond bezig om al het water weg te krijgen. De winkel is dinsdag weer gewoon open voor klanten. De fietsenstalling bij het station in Apeldoorn is nog niet in ere hersteld. Dinsdagochtend waren medewerkers nog druk bezig met een waterstofzuiger om de stalling weer droog te krijgen. Bewoners van huizen aan het Burgersveld klaagden over wateroverlast. Woningbouwvereniging De Goede Woning heeft de klachten binnengekregen. Maandag nam een monteur van aannemingsbedrijf Draisma al poolshoogte. Foto: Omroep Gelderland Ter plekke maakte de monteur diverse gootjes schoon, die vol waren komen te zitten met boombladeren. Ook wordt, in overleg met de bewoners, gekeken naar vervanging van de ramen op de begane grond. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52